İstanbul'da güpegündüz liseli genç kıza iğrenç taciz! Güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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İstanbul'da güpegündüz liseli genç kıza iğrenç taciz! Güvenlik kamerasına yansıdı

12.10.2022 13:05

İstanbul Maltepe'de bir şahsın evinden okula gitmek için yola çıkan lise öğrencisi genç kızı zorla ağaçlık alana götürerek taciz edip olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'da henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, evinden çıkarak okuluna doğru giden M.C. (16) isimli lise öğrencisi genç kızı yol üzerinde bir süre takip etti. Çevrede kimse olmadığı esnada genç kıza arkadan sarılan şüpheli, M.C.'yi ağaçlık alana götürerek fiziki tacizde bulundu.

Maltepe'de liseli genç kıza taciz: Dakikalarca takip etti

KIZ ÇIĞLIK ATINCA KAÇTI

Genç kızın çığlıkları üzerine şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri taciz olayının yaşandığı ağaçlık alanda incelemelerde bulundu. Taciz şüphelisinin kaçarak uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de liseli genç kıza taciz: Dakikalarca takip etti

"KORKU İÇERİSİNDEYDİ"

Yaşanan olayı gören mahalle sakini Rengin Atalay, "Burada daha önce de bu olay yaşanmıştı. O kadar çok sık yaşanmaya başladı ki biz buradan geçmeye korkuyoruz. Taciz şüphelisi genç kıza saldırıyı gerçekleştirmiş. Genç kızımızı gördüm. Kızcağız korku içerisindeydi. Tacizci genç kızı taciz ettikten sonra da koşarak uzaklaşıyor" dedi.

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Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da güpegündüz liseli genç kıza iğrenç taciz! Güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da güpegündüz liseli genç kıza iğrenç taciz! Güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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