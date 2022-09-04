İSTANBUL--MALTEPE SAHİLİNDE BATAN GEMİNİN YÜZEYE ÇIKARILAN PARÇALARINDAN KOKU YAYILIYOR İDDİASI - Son Dakika
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İSTANBUL--MALTEPE SAHİLİNDE BATAN GEMİNİN YÜZEYE ÇIKARILAN PARÇALARINDAN KOKU YAYILIYOR İDDİASI

04.09.2022 09:41
İSTANBUL--MALTEPE SAHİLİNDE BATAN GEMİNİN YÜZEYE ÇIKARILAN PARÇALARINDAN KOKU YAYILIYOR İDDİASI

MALTEPE'de lodos nedeniyle iskelede bağlı bulunduğu halatın kopması sonucu batan geminin parçaları dalgıçlar tarafından kesilerek yüzeye çıkartıldı.

MALTEPE'de lodos nedeniyle iskelede bağlı bulunduğu halatın kopması sonucu batan geminin parçaları dalgıçlar tarafından kesilerek yüzeye çıkartıldı. Sahildeki kafe çalışanları ve çevredekiler gemi parçalarından rahatsız edici koku geldiğini iddia etti.

Erdemler 6 isimli 64 metre uzunluğundaki gemi, 30 Kasım 2021 tarihinde etkili olan lodos sırasında bağlı bulunduğu Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde halatlarının kopması sonucu alabora olarak battı. Su altındaki geminin parçalama çalışmalarına başlandı. Batan kuru yük gemisi, deniz altında özel dalgıçlar tarafından çeşitli aletlerle parçalara ayrıldı. Gemi parçaları daha sonra vinç yardımıyla yüzeye çıkartıldı. Sahildeki vatandaşlar ve kafe çalışanları, geminin kıyıda bekleyen parçalarından rahatsız edici bir kokunun yayıldığını iddia etti.

"MÜŞTERİLERİMİZ KOKUDAN DOLAYI OTURAMIYOR"

Gemi parçalarının bulunduğu alanın karşısındaki kafenin çalışanı Muhittin Kaya, "Sabah müşterilerimiz geldi ama kokudan dolayı oturamadılar. Biz de o kokudan şikayetçiyiz. Maalesef parçalar günlerdir burada duruyor. Ha bugün kaldıracaklar, ha yarın kaldıracaklar, öyle duruyor. Koku gemiden geliyor. Midye koku su diyorlar ama o değil. Bu geminin artık neresinden geliyorsa inanılmaz bir koku yani. Müşteri girmiyor, kokudan kimse oturamıyor. Sahildekiler de rahatsız oluyorlar. Sabahleyin burada insanlar spor yapıyor, koşuyor, yürüyor. Ama kokuyu duyunca da gidiyorlar. Gerçekten çok kötü bir koku" diye konuştu.

"RAHATSIZ EDİCİ BİR KOKU VAR"

Ailesiyle birlikte sahile gelen Emrah Alpaslan, "Sabah kahvaltıya geldik buraya. Böyle yosun kokusu gibi kötü bir koku vardı. Şu anda yok ama. Rahatsız edici bir koku. Burada çalışan arkadaşlar da gemiden geliyor dediler. Biz de geldiğimizde çok rahatsız olduk, oturmamayı bile düşündük" dedi. Sahilde bisiklete binen Ahmet Örnek, "Bu gemiden çıkan kokuyu diyorsanız, çok net bir şekilde hissedebiliyorum. Ama ondan ziyade burada kanaldan gelen başka bir koku var. Bu gemiden hariç. Ben burada her gün bisiklete biniyorum. Temizlenmediği için dolayısıyla çok pis bir kokuya maruz kalıyoruz. Biz rutin olarak öğrencimle beraber burada her gün bisiklete binerken bu kokuyu yaşıyoruz. Rahatsız edici koku" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL--MALTEPE SAHİLİNDE BATAN GEMİNİN YÜZEYE ÇIKARILAN PARÇALARINDAN KOKU YAYILIYOR İDDİASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL--MALTEPE SAHİLİNDE BATAN GEMİNİN YÜZEYE ÇIKARILAN PARÇALARINDAN KOKU YAYILIYOR İDDİASI - Son Dakika
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