Maltepe'de lüks bir otelde silahlı kavga: 1 ağır yaralı
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Maltepe'de lüks bir otelde silahlı kavga: 1 ağır yaralıİSTANBUL- Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan lüks bir otelde silahlı kavga çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 07:41 Kaynak: İHA
Maltepe'de lüks bir otelde silahlı kavga: 1 ağır yaralı
İSTANBUL- Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan lüks bir otelde silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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