Maltepe'de lüks bir otelde silahlı kavga: 1 ağır yaralı

İSTANBUL- Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan lüks bir otelde silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor.