Maltepe'de lüks cip böyle alevlere teslim oldu - Son Dakika

Maltepe'de lüks cip böyle alevlere teslim oldu

21.01.2021 09:47
Maltepe'de lüks cip böyle alevlere teslim oldu, System.String[]

5 karayolu Maltepe mevkiinde seyir halinde olan lüks cip bir anda alevlere teslim oldu.

E-5 karayolu Maltepe mevkiinde seyir halinde olan lüks cip bir anda alevlere teslim oldu. Cipin sürücüsü ile yanındaki kişi kendilerini araçtan dışarı attı. Cipin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay E-5 karayolu Maltepe mevkiinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Subaru marka lüks cip bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı. Araçta yangın çıktığını anlayan sürücü Tulez Şekerci cipi yolun kenarına çekerek yanındaki kişiyle beraber kendisini dışarı attı. Park halindeki lüks cip alev alev yanarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken lüks cip kullanılamaz hale geldi.

Lüks cipin E-5'te alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Yangına tanık olan Ümit Akıncı, "Araç aniden alev aldı. Büyük ihtimalle arızadan dolayıdır. Motorda bir arıza falan vardır. Ondan dolayı olmuştur. Herhangi bir çarpmadan dolayı falan olmadı. Büyük bir yangın oldu zaten. Yaralı falan olmadı. İnenler oldu" dedi.

(Halit Arslan/İHA)

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Maltepe, Yangın, E 5, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de lüks cip böyle alevlere teslim oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray'ın Türk Telekom Stadı'ndaki 500. golünü atan Sekidika gözyaşlarını tutamadı Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada İş makinelerinin bile ulaşamadığı köyde, evlerine kar tünelleriyle gidiyorlar İki arkadaş kafa kafaya verip Doğu Anadolu'nun en büyük tesisini kurdu! Aylık 20 ton mantar üretiyorlar ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, 2020'de 7 milyar dolar zarar etti Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da! Koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izlerini silmeye başladı Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu
Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı         
09:45
Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi         
09:31
Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştüğü ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştüğü ortaya çıktı         
08:41
Korona nedeniyle zor günler geçiren restoran ve kafelerden yeniden açılmak için 5 maddelik öneri Korona nedeniyle zor günler geçiren restoran ve kafelerden yeniden açılmak için 5 maddelik öneri         
08:10
Sadakatsiz'in bölüm sonu izleyicileri ekrana kilitledi! Bir kişi Asya'nın gözünün önünde inşattan düştü Sadakatsiz'in bölüm sonu izleyicileri ekrana kilitledi! Bir kişi Asya'nın gözünün önünde inşattan düştü         
07:52
Joe Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkisinin gidişatını beş başlık belirleyecek Joe Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkisinin gidişatını beş başlık belirleyecek         
06:03
Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı         
01:00
Fatih Terim'den Arda Turan için hocalık sinyali: G.Saray'ın geleceğinde yeri olacaktır Fatih Terim'den Arda Turan için hocalık sinyali: G.Saray'ın geleceğinde yeri olacaktır         
22:39
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi         
22:13
Bir çocuk babası adam, evinde soğuktan donarak öldü Bir çocuk babası adam, evinde soğuktan donarak öldü         
19:52
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 09:56:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe'de lüks cip böyle alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei