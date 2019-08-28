Maltepe'de lüks otelde cinayet

Kaldığı odada öldürüp kaçtılar

İSTANBUL - Maltepe'deki lüks bir otelde 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, geniş güvenlik önlemleri altında çalışmalarını sürdürüyor.

Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan bir otelde kalan 40 yaşındaki şahıs, sabah 07.00 sıralarında kaldığı odada silahlı saldırıya uğradı. Kaldıkları otelde 4-5 el silah sesi duyduklarını belirten otel misafirleri büyük panik yaşadı. Otele gelen 3 kişinin, şahsın kaldığı yedinci kattaki odaya çıktıkları, burada silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri ve odanın kapısını kilitleyip olay yerinden kaçtıkları iddia edildi. Otele gelen sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri otel girişi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.