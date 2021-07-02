MALTEPE'DE LÜKS OTOMOBİLLERİN AYNA VE PLAKALARINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

MALTEPE'DE LÜKS OTOMOBİLLERİN AYNA VE PLAKALARINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

MALTEPE'de lüks otomobillerin ayna ve plakalarını çalan şüpheli yakalandı.

MALTEPE'de lüks otomobillerin ayna ve plakalarını çalan şüpheli yakalandı. 27 suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı. Polis ekipleri, Maltepe'de farklı tarihlerde lüks marka otomobillerin ayna ve plakalarının çalındığı yönünde ihbar aldı. Ekipler, hırsızlıkların olduğu adreslerde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen polis, hırsızlık şüphelisinin S.G., olduğunu tespit etti. Ekipler, 18 Haziran günü şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında yapılan araştırmalarda, Maltepe ve Kartal'da meydana gelen 23 ayrı 'Otodan Hırsızlık' ve 'Açıktan Hırsızlık' olayının faili olduğu ve 27 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi. S.G., aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

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