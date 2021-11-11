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Son dakika haberi | Maltepe'de lüks otomobillerin ön panel ve göstergelerini çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi | Maltepe'de lüks otomobillerin ön panel ve göstergelerini çalan hırsızlar kamerada

11.11.2021 09:26

Edinilen son dakika gelişmesine göre Maltepe'de lüks otomobillerin ön panel ve göstergelerini çalan hırsızlar kamerada Maltepe'de farklı tarihlerde lüks otomobillerin ön panel ve göstergelerinin çalınması olayıyla ilgili olarak 5 kişi yakalandı.

Maltepe'de lüks otomobillerin ön panel ve göstergelerini çalan hırsızlar kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de farklı tarihlerde lüks otomobillerin ön panel ve göstergelerinin çalınması olayıyla ilgili olarak 5 kişi yakalandı. Yakalananlardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bir kişi tutuklandı.

Maltepe'de bu yıl içerisinde farklı tarihlerde gece saatlerinde bir grup hırsız, lüks otomobillerin ön panel ve göstergelerini çaldı. Polis ekipleri lüks otomobil sahiplerinin korkusu olan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, hırsızlık olayında kullanılan ve plaka bilgileri tespit edilen aracın kiralık olduğu belirlendi. GPS kayıtları üzerinden konumu tespit edilerek Feyzullah Mahallesi Şehit Hikmet Alp Caddesi üzerinde durdurulan araç içerisindeki M.D, M.B.K, S.A.Y. ve E.Y.L. isimli şüpheli şahıslar yakalandı.

Çalışmaların devamında aracı kiraladığı belirlenen İ.C.B. isimli şahıs da Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden M.B.K, S.A.Y. ve E.Y.L. isimli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen diğer şüphelilerden İ.C.B. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. M.D. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Son dakika haberi | Maltepe'de lüks otomobillerin ön panel ve göstergelerini çalan hırsızlar kamerada
Son dakika haberi | Maltepe'de lüks otomobillerin ön panel ve göstergelerini çalan hırsızlar kamerada

Otomobil, Maltepe, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Maltepe'de lüks otomobillerin ön panel ve göstergelerini çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Maltepe'de lüks otomobillerin ön panel ve göstergelerini çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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