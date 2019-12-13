Maltepe'de lüks rezidansta öldürülen Didem Mengü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Maltepe'de lüks rezidansta öldürülen Didem Mengü son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Maltepe'de Abdulselam G. tarafından lüks rezidansta öldürülen ve cesedi bir bavula koyulan Didem Mengü son yolculuğuna uğurlandı.

Maltepe'de lüks rezidansta öldürülen Didem Mengü son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Maltepe'de Abdulselam G. tarafından lüks rezidansta öldürülen ve cesedi bir bavula koyulan Didem Mengü son yolculuğuna uğurlandı. Mengü'nün yakınları ve arkadaşları cenazede gözyaşlarına boğuldu.


Maltepe'de geçtiğimiz günlerde, Didem Mengü isimli kadın lüks bir rezidansta bir araya geldiği Abdulselam G. tarafından öldürülmüştü. Abdulselam G. cinayetin ardından cesedi bir bavula koyarak dairede iki gün sakladıktan sonra polise giderek teslim olmuş ve suçunu itiraf etmişti. Didem Mengü bugün düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Maltepe'deki Girne Mahallesi Merkez Cami'inde düzenlenen cenazeye Mengü'nün ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Mengü'nün yakınları ve arkadaşları cenazede gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşları, Mengü'nün tabutuna dokunarak gözyaşı döktü.


Didem Mengü'nün cenaze namazı ikindi namazını müteakiben kılındı. Cenaze, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere cenaze aracına kondu. - İSTANBUL

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:33 Kaynak: İHA
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