Maltepe'de madde bağımlısı gençler dehşet saçtı: Kaykayla vurup, bıçakla kovaladılar - Son Dakika

Maltepe'de madde bağımlısı gençler dehşet saçtı: Kaykayla vurup, bıçakla kovaladılar

31.03.2021 10:42

Maltepe'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen 3 şahıs, sahilde paten süren vatandaşları önce darp etti, sonra bıçakla kovaladı.

Maltepe'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen 3 şahıs, sahilde paten süren vatandaşları önce darp etti, sonra bıçakla kovaladı. Meydana gelen olayda şüphelilerin saldırısına uğrayan genç kız sinir krizi geçirirken, bir vatandaş ise kaykay ile darp edildi. Yaşanan arbede anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Maltepe Sahil'de saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sahil alanında bulunan skate park içerisine gelen madde bağımlısı 3 genç, bir anda etrafa saldırmaya başladı. Etkinlik alanında bulunan bir genç kızın kıyafetlerini çekerek yırtan saldırganlar, paten sürmek için alanda bulunan Erkan Ertuğrul isimli vatandaşı ise kaykay ile vurarak darp etti. Saldırı sonrası kaburgalarına darbe alan Ertuğrul'un olay yerinden uzaklaşarak caddeye doğru hareket ettiğini gören madde bağımlısı saldırganlar, yanlarında taşıdıkları bıçakları çıkartarak sağa sola koşuşturmaya başladı. Yaşanan dehşet dolu dakikalar sonrası ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri saldırganları yakalayarak, gözaltına aldı.

Öte yandan yaşanan o arbede anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KABURGALARIMA KAYKAY İLE VURDULAR"

Madde bağımlısı şahısların ellerine aldıkları kaykayla saldırıya uğrayan Erkan Ertuğrul, "Bu yaşadıklarımıza gerçekten inanamıyorum. Evimin yanındaki bu alana paten kaymak için gelmiştim. 20'li yaşlarda olduğunu tahmin ettiğim ve bellerinde bıçak olan 3 şahıs kaykay ve paten sürülen alana gelerek oradaki çocukları darp etmeye başladı. Hatta bir kız çocuğunun kıyafetinden çekerek yırttılar. Bende tam o esnada ayağımdaki patenleri çıkarmaya çalıştığım sırada kaburgalarıma kaykay ile vurdular. Olay burada da bitmedi sonrasında insanları bıçak ile kovalamaya başladılar. İnsanlara saldıran bu şahıslar ayakta durmakta dahi zorluk çekiyordu. Kafaları o derece yerinde değildi" diye konuştu.

"KIZ SOKAK ORTASINDA RESMEN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"

Sahilde başlayan olayın caddeye taşındığını belirten Alper Ecevit ise, "Ben olay çıkmadan beş dakika önce oradan ayrılarak yemek yemeye gittim. Yemek yediğim esnada arkadaşlarımın bize doğru koştuğunu gördüm. Hemen arkalarından da o 3 saldırgan şahıs geldi. Biri zaten ayakta duramıyordu. Diğer şahıs ise restorantta bizi görünce elindeki bıçakla sağa sola koşuşturmaya başladı. O esnada bu şahısların kıyafetini çekerek yırttıkları kız sokak ortasında resmen sinir krizi geçirdi. Zaten öncesinde de yanıma gelen arkadaşımın kaburgasına kaykay ile vurmuşlar. Yaşanan şeyler çok üzücüydü" dedi.

(Abdul Samet Kaya/İHA)

Maltepe'de madde bağımlısı gençler dehşet saçtı: Kaykayla vurup, bıçakla kovaladılar
Maltepe'de madde bağımlısı gençler dehşet saçtı: Kaykayla vurup, bıçakla kovaladılar
Maltepe'de madde bağımlısı gençler dehşet saçtı: Kaykayla vurup, bıçakla kovaladılar

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de madde bağımlısı gençler dehşet saçtı: Kaykayla vurup, bıçakla kovaladılar - Son Dakika


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