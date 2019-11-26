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Maltepe'de magandanın, kediyi köpeklere parçalattığı anlar kamerada

6 saat önce

Maltepe'de magandanın, kediyi köpeklere parçalattığı anlar kameradaİSTANBUL - Maltepe'de bir maganda, ağaçta mahsur kalan kediyi yanındaki köpeklere parçalattı.

Maltepe'de magandanın, kediyi köpeklere parçalattığı anlar kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de bir maganda, ağaçta mahsur kalan kediyi yanındaki köpeklere parçalattı. Maganda, kediyi ağaçtan zorla indirerek telef olmasına sebep olurken başka bir şahıs da o anları cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada yayılan görüntüler hayvanseverler tarafından büyük tepki çekti.

Maltepe sahilinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, yanında köpeklerle gezen bir şahıs ağaçta mahsur kalan kediyi indirmek için elindeki kemerle kediye vurdu. O sırada kediye saldırmak isteyen köpekler de ağacın altında bekliyordu. Cani şahsın kemer darbelerine dayanamayan kedi ağaçtan atladığı gibi kendisini bekleyen köpeklerin saldırısına uğradı. Kedi, kendisine saldıran köpekler tarafından telef olurken başka bir şahıs da o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahıs ağaçtaki kediye kemerle vururken köpekler de ağacın altında bekliyor. Kedi ağaçtan atladığı gibi köpeklerin saldırısına uğruyor.

Maltepe'de magandanın, kediyi köpeklere parçalattığı anlar kamerada

Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
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