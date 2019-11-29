Son Dakika Haberleri: Maltepe'de mağazada indirim izdihamı
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Maltepe'de mağazada indirim izdihamı

6 saat önce

Maltepe'de bir giyim mağazasında indirim izdihama neden oldu, kırılan vitrin camlarından 3 kişi hafif yaralandı.

Maltepe'de mağazada indirim izdihamı, System.String[]

Maltepe'de bir giyim mağazasında indirim izdihama neden oldu, kırılan vitrin camlarından 3 kişi hafif yaralandı.

İndirim yapacağını duyuran mağazaya gelenler, giriş kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Satışın başlaması üzerine indirimli ürünlerden satın almak isteyen yüzlerce kişi izdihama yol açtı. Bu sırada kırılan mağazanın vitrin camı parçalarından isabet eden 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaşanan olay nedeniyle mağazada satışlar durduruldu, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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