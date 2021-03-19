MALTEPE'DE MAĞAZADA KALAN ENGELLİ VATANDAŞ, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEREK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

MALTEPE'DE MAĞAZADA KALAN ENGELLİ VATANDAŞ, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

19.03.2021 00:52
MALTEPE'DE MAĞAZADA KALAN ENGELLİ VATANDAŞ, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEREK HAYATINI KAYBETTİ, System.String[]

MALTEPE'de ortağı olduğu perde mağazasında yalnız yaşayan engelli vatandaş, elektrik kontağından çıkan yangına banyoda yakalandı.

MALTEPE'de ortağı olduğu perde mağazasında yalnız yaşayan engelli vatandaş, elektrik kontağından çıkan yangına banyoda yakalandı. Yoğun dumana maruz kalan engelli kişi, hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Küçükyalı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki bir perde mağazasında yaşandı. İddiaya göre, mağazanın kapalı olduğu sırada elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede perdelere sıçradı. Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede mağazanın içini kapladı. Mağazadan duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapalı olan mağazaya vitrin camlarını kırarak girdi. Jeneratör yardımıyla duman tahliyesine başlayan itfaiye ekipleri, mağazanın üst katına çıkınca korkunç manzara ile karşılaştı. Ekipler, mağazanın üst katında tek başına yaşayan, mağazanın ortağı olan ve ayağından engelli olduğu öğrenilen Vedat Alaybaşı (57) isimli kişiyi banyoda yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemesinde Alaybaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, incelemelerin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İTFAİYE ERİ SON ANDA KURTULDU

Öte yandan, yangına müdahale etmek için vitrin camlarını kırmaya çalışan bir itfaiye eri de büyük tehlike atlattı. Vitrin camlarını hızlı bir şekilde kırmaya çalışan bir itfaiye eri kopan vitrin camının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangını ilk fark edip itfaiyeye haber veren Ercan Acar, olayla ilgili, Buraya doğru geliyordum, ilk ben gördüm. Kimse yoktu, sokağa çıkma yasağından dolayı. Duman çıkıyordu, direkt itfaiyeyi aradık zaten. İçeride insan var, engelli dediler. Alev görmedik, duman vardı sadece şeklinde konuştu.

MALTEPE'DE MAĞAZADA KALAN ENGELLİ VATANDAŞ, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEREK HAYATINI KAYBETTİ
MALTEPE'DE MAĞAZADA KALAN ENGELLİ VATANDAŞ, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEREK HAYATINI KAYBETTİ
MALTEPE'DE MAĞAZADA KALAN ENGELLİ VATANDAŞ, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEREK HAYATINI KAYBETTİ
MALTEPE'DE MAĞAZADA KALAN ENGELLİ VATANDAŞ, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEREK HAYATINI KAYBETTİ
MALTEPE'DE MAĞAZADA KALAN ENGELLİ VATANDAŞ, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEREK HAYATINI KAYBETTİ
MALTEPE'DE MAĞAZADA KALAN ENGELLİ VATANDAŞ, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEREK HAYATINI KAYBETTİ
MALTEPE'DE MAĞAZADA KALAN ENGELLİ VATANDAŞ, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEREK HAYATINI KAYBETTİ
MALTEPE'DE MAĞAZADA KALAN ENGELLİ VATANDAŞ, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEREK HAYATINI KAYBETTİ
MALTEPE'DE MAĞAZADA KALAN ENGELLİ VATANDAŞ, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Atatürk Caddesi, İtfaiye, Engelli, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE MAĞAZADA KALAN ENGELLİ VATANDAŞ, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEREK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor Dirk Kuyt, Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Manchester United, deplasmanda Milan'ı 1-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Manchester United, deplasmanda Milan'ı 1-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi         
00:52
Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti         
00:22
Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı         
23:50
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor         
23:34
Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti         
23:00
Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı         
22:42
"Biden'la görüşmeye hazırım" diyen Putin'e Beyaz Saray'dan gerilimi tırmandıracak yanıt: 'Katil' dediği için pişman değil         
19:59
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 01:01:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MALTEPE'DE MAĞAZADA KALAN ENGELLİ VATANDAŞ, ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEREK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei