MALTEPE'DE GÜNLER SONRA GELEN KÖTÜ KOKUYLA ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI - Son Dakika
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MALTEPE'DE GÜNLER SONRA GELEN KÖTÜ KOKUYLA ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

20.08.2022 09:57
MALTEPE'DE GÜNLER SONRA GELEN KÖTÜ KOKUYLA ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Maltepe'de mahalle sakinlerinin kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 4 katlı binanın üçüncü katında yalnız yaşayan 70 yaşındaki Oktay Erdem'in cansız bedeni ile karşılaştı.

Maltepe'de mahalle sakinlerinin kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 4 katlı binanın üçüncü katında yalnız yaşayan 70 yaşındaki Oktay Erdem'in cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay saat 13.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Mahalle sakinleri binadan gelen kötü koku nedeniyle 112 ihbar hattını aradı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Kokunun binanın üçüncü katından geldiğinin tespit edilmesi üzerine itfaiye ekipleri balkon camından eve girdi. Ekipler, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki Oktay Erdem'i sandalyede hareketsiz şekilde oturur vaziyette buldu. Sağlık ekipleri Erdem'in yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan yakınları olay yerine geldi. Oktay Erdem'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bir mahalle sakini, "Komşularıyız hiç haberimiz yok. Kaç gündür ses soluk çıkmıyordu. Annesi vardı huzurevinde. 1 hafta 10 gündür kendisi de gözükmüyordu. İtfaiye geldi. Bakalım inşallah sonuç iyi çıkar" dedi.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Malazgirt, İtfaiye, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE GÜNLER SONRA GELEN KÖTÜ KOKUYLA ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI - Son Dakika

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