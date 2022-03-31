Maltepe'de makas atan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
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Maltepe'de makas atan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı

31.03.2022 12:22
Maltepe'de makas atan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı

Maltepe D-100 karayolu üzerinde aşırı hız yapan sürücü makas atarak ilerledi.

Maltepe D-100 karayolu üzerinde aşırı hız yapan sürücü makas atarak ilerledi. Trafiği tehlikeye atan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu esnada aracıyla hız yapan sürücü makas atarak ilerledi. Sürücü hem kendini hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attı. Kazaya davetiye çıkaran sürücü tehlikeli yolculuğunu kayda aldırarak sosyal medyada paylaştı. - İSTANBUL

Maltepe'de makas atan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı
Maltepe'de makas atan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı
Maltepe'de makas atan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı

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Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de makas atan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de makas atan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
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