MALTEPE'DE MAKİLİK YANGINI

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA)-MALTEPE'de yol kenarındaki otların tutuşmasıyla başlayan yangın makilere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, çevredekiler ve polis ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın saat 17.00 sıralarında Dragos Mahallesi Fethiye Sokak üzerinde maki ve otların bulunduğu alanda çıktı. Otların tutuşmasıyla başlayan yangın makilere sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederken vatandaşlar da çalışmalara destek oldu. Olay yerindeki polis ekipleri de ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın ekiplerin çalışması sonucu yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü. Mahalle sakini Yiğit Doğan, "Bir koku geldi. Hemen itfaiyeyi aradık. Biz de geldik hemen ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Sonra hemen polis arkadaşlar geldi. Çok geçmeden itfaiye de sağ olsunlar geldiler. Ama çok büyük bir alanda yangın çıktı bir de çok rüzgar vardı. Polis ekipleri araçlarından yangın tüplerini aldılar, yolun kenarındaki yangınları söndürmeye çalıştılar. Biz de hortumları çektik yardım ettik. El birliğiyle söndürdük. Biraz daha sönmeseydi evlere sıçrayacaktı. Çok daha büyük felaket olabilirdi." dedi. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 7 dönümlük alan zarar görürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.