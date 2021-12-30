Üye Girişi
MALTEPE'DE MARKET KASASINDAKİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika

MALTEPE'DE MARKET KASASINDAKİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDILAR

30.12.2021 12:18

MALTEPE'DE MARKET KASASINDAKİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDILARMurat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) ? MALTEPE'de ikisi kadın dört kişi, alışveriş yapma bahanesiyle bir markete gelerek kasada bulunan cep telefonunu çaldı.

MALTEPE'DE MARKET KASASINDAKİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDILAR

Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA) ? MALTEPE'de ikisi kadın dört kişi, alışveriş yapma bahanesiyle bir markete gelerek kasada bulunan cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün akşam saat 20.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan markette meydana geldi. 2'si kadın 4 kişi alışveriş yapma bahanesiyle markete girdi. Market çalışanının başka bir müşteriyle ilgilendiğini gören 3 hırsız kasaya yönelirken, bir kişi de market çalışanını gözetledi. Kasada masanın üzerinde cep telefonunun olduğunu gören hırsızlardan biri, el çabukluğuyla cep telefonunu alarak beraberindeki diğer 3 hırsızla marketten çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Cep telefonunun olmadığını fark eden market çalışanı durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

MALTEPE'DE MARKET KASASINDAKİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDILAR
MALTEPE'DE MARKET KASASINDAKİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDILAR
MALTEPE'DE MARKET KASASINDAKİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDILAR
MALTEPE'DE MARKET KASASINDAKİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDILAR

YORUMLAR
500

alışveriş, Hırsızlık, Market, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE MARKET KASASINDAKİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika


Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı         
12:25
DİAYDER iddianamesi kabul edildi! 23 şüpheli, 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak DİAYDER iddianamesi kabul edildi! 23 şüpheli, 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak         
12:19
1 yılda fiyatlar yüzde 200 arttı: Kuru yemişte gram dönemi başladı 1 yılda fiyatlar yüzde 200 arttı: Kuru yemişte gram dönemi başladı         
12:10
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar..         
11:38
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04

Son Dakika Haberleri
12:23 Yeni yıla Uludağ'da girmenin tek kişilik bedeli 3 bin 500 lira
12:18 DİAYDER iddianamesi kabul edildi! 23 şüpheli, 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak
12:18 Covid-19 yasaklarını delenleri rezil etmek için sokak sokak gezdirip teşhir ettiler
12:09 1 yılda fiyatlar yüzde 200 arttı: Kuru yemişte gram dönemi başladı
12:06 Küçük Asiye'nin yaralandığı saldırıda, pitbulların sahibi olan site yöneticisi konuştu
11:58 Gazeteci Nedim Şener'le İBB Sözcüsü Murat Ongun canlı yayında birbirine girdi: Yapıştırırım cevabı
11:51 Roma dönemine ait çocuk lahdini satmaya çalışan defineciler yakalandı
11:47 CHP'den, "İmamoğlu görevden alınsın" diyen Bahçeli'ye yanıt: Önce kaybettiğin mitilini bul!
11:38 Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok
11:32 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğluna 8 ay hapis cezası
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 12:29:27. #1.12#
SON DAKİKA: MALTEPE'DE MARKET KASASINDAKİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement