Maltepe'de masallar su kabağına dönüştü - Son Dakika

Sedef Orhun'un "Renklerle Masallar" isimli resim ve süs kabağı sergisi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde açıldı.



Bugüne kadar birçok karma sergiye katılan Sedef Orhun, su kabağını işleyerek sanata dönüştürdüğü ilk kişisel sergisini Maltepe'de açmaktan mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi. Çocukları olduktan sonra onların masal dünyasına girip renklerle oynamaya başladığını ifade eden Orhun, "Bu düşünce sergimin de ismi oldu. Daha renkli eserler yapmaya başladım. Babamla beraber yetiştirdiğimiz su kabaklarını toplam bir buçuk yılı bulan ekilmesi, toplanması, kurutulması ve hazırlık sürecinden sonra işleyerek sanat eserine dönüştürüyoruz. Çalışmalarımda masal kahramanları ve doğadan ilham aldığım motifler, süslemeler yanında ters lale ve çintemaniye, geleneksel motiflere yer veriyorum." diye konuştu. Sergide Orhun'un gece lambası ve avizeleri, dekoratif ürünleri, natürmort ve manzara resimleri büyük ilgi topladı. Sedef Orhun'un sergisi 16 Aralık'a kadar Galeri Maltepe'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. - İSTANBUL