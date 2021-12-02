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Son dakika haberi... Markette maske tartışması: Uyarıda bulunan market çalışanına saldırdı, silah gösterip tehdit etti - Son Dakika

Son dakika haberi... Markette maske tartışması: Uyarıda bulunan market çalışanına saldırdı, silah gösterip tehdit etti

02.12.2021 15:31

Son dakika haber... Markette maske tartışması: Uyarıda bulunan market çalışanına saldırdı, silah gösterip tehdit etti Maltepe'de market çalışanına silahlı tehditte bulunan maganda yakalandı Maltepe'de maskesiz şekilde girdiği markette kendisini uyaran maket çalışanlarına silah göstererek tehdit ve hakaretlerde...

Markette maske tartışması: Uyarıda bulunan market çalışanına saldırdı, silah gösterip tehdit etti

Maltepe'de market çalışanına silahlı tehditte bulunan maganda yakalandı

İSTANBUL - Maltepe'de maskesiz şekilde girdiği markette kendisini uyaran maket çalışanlarına silah göstererek tehdit ve hakaretlerde bulunan şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın 41 ayrı suçtan sabıkası olduğu tespit edildi.

Maltepe'de 2 Aralık Perşembe günü Değirmen Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir markete maskesiz şekilde giren O.K. isimli şahıs market çalışanları tarafından maske takması konusunda uyarıldı. Bunun üzerine market çalışanlarına silah gösterip hakaret ve tehditlerde bulunan O.K. ardından olay yerinden ayrıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli şahıs Altıntepepe Mahallesi civarında yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasında 41 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Yapılan kaba üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Yakalanana O.K. hakkında tahkikat işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi... Markette maske tartışması: Uyarıda bulunan market çalışanına saldırdı, silah gösterip tehdit etti
Son dakika haberi... Markette maske tartışması: Uyarıda bulunan market çalışanına saldırdı, silah gösterip tehdit etti
Son dakika haberi... Markette maske tartışması: Uyarıda bulunan market çalışanına saldırdı, silah gösterip tehdit etti

Maltepe, Market, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Markette maske tartışması: Uyarıda bulunan market çalışanına saldırdı, silah gösterip tehdit etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Markette maske tartışması: Uyarıda bulunan market çalışanına saldırdı, silah gösterip tehdit etti - Son Dakika
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