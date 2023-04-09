MALTEPE'DE METRO RAYLARINA ATLAYAN ÜNİVERSİTELİ YARALANDI - Son Dakika
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MALTEPE'DE METRO RAYLARINA ATLAYAN ÜNİVERSİTELİ YARALANDI

09.04.2023 09:56

MALTEPE Küçükyalı metro istasyonunda üniversite öğrencisi durağa yaklaşan metronun önüne atladı.

MALTEPE Küçükyalı metro istasyonunda üniversite öğrencisi durağa yaklaşan metronun önüne atladı. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Olay, cuma günü saat 13.30 sıralarında Maltepe Küçükyalı metro istasyonunda meydana geldi. İstasyonda metronun gelmesini bekleyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi F.Ş.Ü raylara atladı. Durumu fark eden vatandaşlar Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro makinistini uyarmaya çalıştı. Fakat metro rayın üzerindeki genç kıza çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda başından yaralanan genç kız sağlık ekipleri tarafından raylardan alındı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansırken, genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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