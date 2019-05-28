Son Dakika Haberleri: Maltepe'de minibüs şoförü aracını ateşe verdi
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Maltepe'de minibüs şoförü aracını ateşe verdi

1 saat önce

İstanbul Maltepe'de ismi öğrenilemeyen şahıs, hatlı minibüsünü ateşe verdi. Şahsın minibüsü neden yaktığı henüz bilinmiyor.

Maltepe'de bir şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple hatlı minibüsünü yaktı. Polis ekipleri şahsı yanan minibüsten çıkarmakta zorlandı. Minibüsün alev alev yandığı olayda çevredekiler büyük panik yaşadı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Maltepe'de Bağdat Caddesi üzerinde bir şahıs, iddiaya göre kendine ait hatlı minibüsü yaktı. Şahsın minibüsü neden yaktığı henüz bilinmezken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MİNİBÜSÜN İÇİNDEKİ ŞAHIS GÜÇLÜKLE ÇIKARTILDI

Polis ekipleri, yanan minibüsün içerisindeki şahsı zorlukla dışarı çıkardı. Alevlere teslim olan minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangına tanık olan vatandaşlar büyük panik yaşarken, cadde trafiğe kapatıldı.

İşte olay yerinden kareler;

Maltepe'de minibüs şoförü aracını ateşe verdi
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:11 Kaynak: İHA
Polis, Maltepe, 3. Sayfa, Güncel
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