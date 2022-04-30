MALTEPE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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MALTEPE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

30.04.2022 11:37

MALTEPE'de seyir halindeki minibüs alev alev yandı.

MALTEPE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

Murat SOLAK - Ali Kerem BENGİ İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE'de seyir halindeki minibüs alev alev yandı. Alevlerin sıçradığı park halindeki bir otomobil de hasar gördü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Altıntepe Mahallesi'nde geçen perşembe günü saat 19.15 sıralarında caddede giden minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden minibüs şoförü aracını park ederek, yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. O sırada alevlerin şiddetiyle minibüsün önünde park halinde olan bir otomobilinde arka kısmı yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye alev topuna dönen minibüsü ve yangının sıçradığı otomobili müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi, otomobilde de hasar oluştu. Minibüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esnaf Baran Kızılcan, Dün iftar saatine yakın bir minibüs gelirken bir anda alev aldı. Büyük yangın çıktı. Aracın camları ve lastikleri patladı. Esnaf arkadaşlar yangın tüpüyle söndürmeye çalıştılar. Can kaybı ve yaralı olmadı. Bir aracın da arka kısmı yandı dedi.

MALTEPE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI
MALTEPE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI
MALTEPE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI
MALTEPE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI
MALTEPE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI
MALTEPE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI
MALTEPE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI
MALTEPE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI
MALTEPE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI
MALTEPE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MALTEPE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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