Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Minibüs Pastaneye Girdi

Maltepe'de Minibüs Pastaneye Girdi

2 gün önce

Kadıköy hattında çalışan bir minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir pastaneye girdi.

Maltepe'de Minibüs Pastaneye Girdi, System.String[]
PENDİK- Kadıköy hattında çalışan bir minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir pastaneye girdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde yaşandı. Pendik-Kadıköy hattında çalışan sürücü, 34 M 0759 plakalı minibüsüyle Maltepe yönüne ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bir pastaneye girdi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, pastanede ve minibüste hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kendisine müdahale etmesini istemeyen sürücü ifadesi alınması için Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü. Pastaneye giren minibüs trafik polislerinin incelemelerinin ardından çekici yardımıyla kaldırarak otoparka çekildi.

Olayın ardından bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla yaşananları kaydetti. Görüntülerde, minibüsünün pastaneye girdiği ve içeriye hasar verdiği görülüyor. Minibüsün pastaneden çekici yardımıyla çekildiği ve vatandaşların olayı izlediği gözleniyor.

 

"İÇERİDE 10 KİŞİYDİK"

Olay sırasında pastanede oturan Engin Gürcan, "Bir beyaz araba vardı. Ani bir şekilde durunca minibüs herhalde kontrolü kaybetti. Bilmiyorum, bir anda pastaneden içeriye girdi. Biz de içeride oturuyorduk. Minibüs iki veya üç metre yanımızdan geçti. Yerde fren izleri  var. Herhalde süratli bir şekilde geliyordu. Bilmiyorum ama beyaz araba durdu. Fren sesini duyduk, kafamızı çevirdiğimizde içeriye girerken gördük. İçeride 10 kişiydik. Tehlikeli alanda oturan 4 kişi biz vardık, geri kalan kişiler içeride oturuyordu" dedi.

Olayla ilgili konuşan Ferhat Çağlar da, "Minibüs zikzak çizerek pastaneye girmiş bulundu. İçeriye girerken alaycı tavırlarla 'Selamün Aleyküm' dedi. İçeride can kaybımız yok, maddi durum söz konusu. İçeride müşteriler vardı. Panik yaşandı. Allah'tan kapı önünde müşteri olmadığı için manevi bir zarar olmadı" diye konuştu.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:45 Kaynak: DHA

Pendik, Maltepe, Kadıköy, 3. Sayfa
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