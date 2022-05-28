Maltepe'de minibüs sürücüsü, motokuryeye art arda çarparak önünde sürükledi - Son Dakika
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Maltepe'de minibüs sürücüsü, motokuryeye art arda çarparak önünde sürükledi

28.05.2022 10:44
Maltepe'de minibüs sürücüsü, motokuryeye art arda çarparak önünde sürükledi

Maltepe minibüs yolu üzerinde ilerleyen bir hatlı minibüs şoförü, önünde ilerleyen motokuryeye art arda çarparak adeta önünde sürükledi.

Maltepe minibüs yolu üzerinde ilerleyen bir hatlı minibüs şoförü, önünde ilerleyen motokuryeye art arda çarparak adeta önünde sürükledi. Takip mesafesini korumadan önündeki motokuryeye çarpan ve motosikleti deviren minibüsçü ile motokurye arasında tartışma çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Mayıs Çarşamba günü Maltepe'de minibüs yolu üzerinde yaşandı. Yolda ilerleyen bir hatlı minibüsün şoförü, iddiaya göre önünde ilerlemekte olan motokurye Serkan Aktaş'a takip mesafesini hiçe sayıp defalarca çarparak adeta önünde sürükledi. Yere düşmemek için kontrolünü güçlükle sağlayan motokurye Serkan Aktaş, motosikletini ışıklarda durdurdu. Arkadan gelen minibüsün çarpmasıyla motosiklet yere düştü. Motokurye Aktaş ile minibüs şoförü arasında tartışma yaşandı. Aktaş'ın polis çağıracağını söylemesine aldırış etmeyen minibüs şoförü daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

"Canıma direkt bile bile kast etti"

Minibüsün çarptığı motokurye Serkan Aktaş, "Trafik boş şekilde ilerliyor. Ben normal seyir halinde ilerlerken trafikte, şuradan başlayıp takip mesafesini hiç korumadan, bana 2-3 kez temas ediyor, bana temas ede ede dengemi bozuyor. Ki motor zaten dengesiz oluyor. Motorda dengeyi bizim sağladığımızı biliyorsunuz zaten. Arada yüz metre kadar olmasına rağmen takip mesafesi korumadan vura vura, ışıklar kırmızı yanmasına rağmen hala takip mesafesini korumadan, ve ışıklarda durduğum halde gelip bana vurup benim motorumu düşürüyor. Hem canıma hem de malıma zarar veriyor. Polis çağıracağım bekle dememe rağmen beklemiyor. Diğer minibüsçü arkadaşları gelmesinin ardından onların taciziyle üstüme geliyorlar. Bana bir kalkışta bulundular. Sonra polisi beklemeden olay yerinden uzaklaştılar. Bir kavga, kargaşa da olmadı. Benimle ne alıp veremediği var bilmiyorum. Canıma direkt bile bile kast etti. Adam yaralamaya giriyor" dedi.

Barış Özel ise "Motosiklet kullanıcıları diğer araç kullanıcılarıyla bir değil. Maalesef onların bedeni kendi kaportası oluyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Motosikletleri fark etmeleri gerekiyor. Fakat hala bunun üzerine hala minibüsçülerle ve taksiciler arasındaki tartışmalar sürekli devam ediyor. Bundan ötürü biraz daha dikkatli olmalarını, bu konularda meydana gelen kazalarda yaptırımların biraz daha ağır olması gerekiyor. Çünkü her geçen gün bir kuryemizi kaybediyoruz" dedi.

Öte yandan, minibüsün önünde ilerleyen motokuryeye çarparak önünde sürüklediği ve motosikletin yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Maltepe'de minibüs sürücüsü, motokuryeye art arda çarparak önünde sürükledi
Maltepe'de minibüs sürücüsü, motokuryeye art arda çarparak önünde sürükledi
Maltepe'de minibüs sürücüsü, motokuryeye art arda çarparak önünde sürükledi
Maltepe'de minibüs sürücüsü, motokuryeye art arda çarparak önünde sürükledi
Maltepe'de minibüs sürücüsü, motokuryeye art arda çarparak önünde sürükledi
Maltepe'de minibüs sürücüsü, motokuryeye art arda çarparak önünde sürükledi
Maltepe'de minibüs sürücüsü, motokuryeye art arda çarparak önünde sürükledi

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Kaynak: İHA

Motosiklet, 18 mayıs, Maltepe, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de minibüs sürücüsü, motokuryeye art arda çarparak önünde sürükledi - Son Dakika


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