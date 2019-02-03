Maltepe'de Minibüs Terörü Kamerada
1 saat önce
Maltepe'de güzergah dışına çıktığı iddia edilen hatlı minibüs yaşlı kadına çarptı.
Maltepe
'de güzergah dışına çıktığı iddia edilen hatlı minibüs yaşlı kadına çarptı. Kaza anı kameralara yansırken,vatandaşlar minibüs sürücüsüne tepki gösterdi.
Kaza, dün akşam Maltepe'de meydana geldi. Ali V. yönetimindeki Pendik- Kadıköy
hattında çalışan yolcu minibüsü, iddiaya göre güzergah dışına çıkarak ara sokaklarda ilerlemeye başladı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Demir isimli kadına minibüs hızla çarptı. Kadın ağır yaralanırken, vatandaşların tepki gösterdiği minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:42 Kaynak: İHA
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