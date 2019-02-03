Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Minibüs Terörü Kamerada...ara Sokaktan Çıktı, Yaşlı Kadına Çarptı

Maltepe'de Minibüs Terörü Kamerada...ara Sokaktan Çıktı, Yaşlı Kadına Çarptı

1 saat önce

Maltepe'de minibüs terörü kamerada.

Maltepe'de minibüs terörü kamerada...Ara sokaktan çıktı, yaşlı kadına çarptı

İSTANBUL - Maltepe'de güzergah dışına çıktığı iddia edilen hatlı minibüs yaşlı kadına çarptı . Kaza anı kameralara yansırken,vatandaşlar minibüs sürücüsüne tepki gösterdi.
Kaza, Maltepe dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ali V. yönetimindeki Pendik- Kadıköy hattında çalışan yolcu minibüsü güzergah dışına çıkarak ara sokaklarda ilerlemeye başladı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Demir isimli kadına minibüs hızla çarptı. Kadın ağır yaralanırken,minibüs sürücüsünü gözaltına alıntdı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüs ara sokaktan hızla çıkıyor ve yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hızla çarpıyor. Vatandaşlar sa koşarak minibüs sürücüsüne tepki gösteriyor .

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:51 Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa
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