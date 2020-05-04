Maltepe'de minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Maltepe'de minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs, karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Maltepe Başıbüyük Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 06 BA 6068 plakalı araç sürücüsü M.T., direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Karşıdan gelen 34 AGG 786 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, minibüs şoförü M.T. ile araç sürücüsü E.P. hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde bulunan vatandaşlardan biri, "Yolda dünden beri çalışma vardı. Yol yarı yarıya düştüğü için takip etmediğinden bu sefer o şeritten bu tarafa geçti. Kazanın nedeni tamamen, tedbirsizlik ve dikkat etmemesi" dedi.

Kaza anını gördüğünü söyleyen Mehmet Köse isimli bir vatandaş ise, "Araba yukarıdan çıktığı an ben buradan gördüm. Araba hızlı geliyordu zaten. Şurada bir çukur var, çukurdan kurtarmak için yalpaladı. ve kaldırımdan bu tarafa geçti" diye konuştu.