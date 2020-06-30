Maltepe'de minibüslerde yoğunluk; Sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

Maltepe'de minibüslerde yoğunluk; Sosyal mesafe unutuldu

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen minibüsçüler kendilerine verilen kapasiteden fazla yolcu almaya devam ediyor.

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen minibüsçüler kendilerine verilen kapasiteden fazla yolcu almaya devam ediyor. Maltepe'de sabah saatlerinde işe gitmek için minibüs kullananlar sosyal mesafe kuralına uyulmadığı için rahatsız olduklarını söyledi.

Sabah işe giden vatandaşlar genellikle minibüsleri kullanmayı tercih ediyor. Maltepe - Zümrütevler hattında tüm uyarılara rağmen minibüsler şoförlerinin kendilerine verilen kapasitenin üzerinde fazla yolcu aldıkları görüldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yolculuk sırasında yolcuların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüntülendi.

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SOSYAL MESAFE KURALINA KİMSE UYMUYOR

Minibüsten inen bir kişi "Minibüslerde sosyal mesafe kuralına hiç uyulmuyor. Sabahları minibüsün içerisi çok yoğun oluyor. Özellikle Gebze- Harem minibüsleri ve Zümrütevler-Maltepe minibüslerinde iç içe yolculuk yapıyor insanlar." dedi

MİNİBÜSLERİN İÇERİSİ TIKLIM TIKLIM

Minibüsü kullanan Salih Özer "Sabahları maalesef minibüsler kabalık geliyor. Minibüsün içerisinde normalin iki katı oluyor. Sosyal mesafeye zaten uyulmuyor. Minibüslerin içi tıklım tıklım maalesef ki. İnsanlar yolda kalıyor. İnsanları almadığımda ise beni şikayet ediyorlar." dedi

GENELDE AYAKTA YOLCU 24 KİŞİ OLUYOR

Sabah işe giden Murat isimli vatandaş, "Minibüsler sosyal mesafe kuralına uymuyor. Gördüğüm kadarıyla genellikle kalabalık oluyor. Özellikle Maltepe'de kalabalık olmaya devam ediyor. Minibüste oturma yerleri dolu oluyor. Ama ayakta 24 kişi oluyor. Sürücüler sosyal mesafe kuralına uymuyor." dedi


Koronavirüs, Maltepe, Sabah, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de minibüslerde yoğunluk; Sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

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