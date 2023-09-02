Motosikletten fırlayan gençlerden biri öldü, diğeri yaşam savaşı veriyor

İstanbul Maltepe'de hızla ilerlediği esnada otomobili sollayarak yolun ortasındaki refüje çarpan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, arkasında bulunan genç kız ise yaralandı. Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.

YOLA SAVRULDULAR

Maltepe'de saat 17.00 sıralarında iddiaya göre 22 yaşındaki Mahmut Alperen Bölükbaşı'nın hızla kullandığı motosiklet, yoldaki, otomobili solladığı esnada yolun ortasındaki refüje hızla çarptı. Motosikletin sürücüsü Bölükbaşı ile arkasında oturan 14 yaşındaki Lara Volkan yer savrularak yaralandı. Yolda kazaya tanık olan sürücüler araçlarını durdurarak yaralıların yardımına koştu.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, YOLCU YARALANDI

Hastaneye kaldırılan Mahmut Alperen Bölükbaşı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Lara Volkan'ın ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ANBEAN KAMERADA

Kaza anı ise saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen motosiklet yolun ortasındaki refüje çarpıyor ve motosikletteki iki kişi yola savruluyor. Kazaya tanık olan sürücüler ise araçlarını durdurup yaralıların yardımına gidiyor.