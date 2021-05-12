MALTEPE'DE MÜHRÜ KIRILAN İŞ YERİNE 2'NCİ KUMAR BASKINI - Son Dakika

Maltepe'de daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen iş yerine 2'nci kez baskın düzenlendi, içeride bulunan 22 kişiye toplam 96 bin 800 lira para cezası kesildi.

Polis ekipleri, koronavirüs denetimleri kapsamında gece saat 01.30 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, işyerinin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Baskında işyerinin daha önce mühürlendiği ve mührünün kırılarak yeniden faaliyette geçirildiği belirlendi. Polis ekiplerinin işyerinde yaptığı aramalarda, masaların üzerinde ve altında gizlenmiş çok sayıda oyun kağıdı ve oyun pulu ele geçirdi. Baskında içeride bulunan 22 kişiye kumar oynama ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulunma gerekçesiyle toplam 96 bin 800 lira para cezası kesildi. İşlemlerin ardından işyeri 2'nci kez mühürlendi.