Maltepe'de müteahhidin satılık ev oyunu: 30 yıllık evlerinden oldular - Son Dakika
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Maltepe'de müteahhidin satılık ev oyunu: 30 yıllık evlerinden oldular

22.04.2022 23:22

Maltepe'de müteahhidin satılık ev oyunu: 30 yıllık evlerinden oldular Maltepe'de müteahhitin 30 yıllık oyunu: 'Binayı yıktırıp karşısında kahve içeceğim' İstanbul'da bir müteahhit aynı daireleri farklı kişilere sattıİSTANBUL Maltepe'de bir müteahhitin daireleri farklı kişilere satması sonrası...

Maltepe'de müteahhidin satılık ev oyunu: 30 yıllık evlerinden oldular

Maltepe'de müteahhitin 30 yıllık oyunu: 'Binayı yıktırıp karşısında kahve içeceğim'

İstanbul'da bir müteahhit aynı daireleri farklı kişilere sattı

İSTANBUL Maltepe'de bir müteahhitin daireleri farklı kişilere satması sonrası 30 yıllık ev sahipleri, dairelerinden oldu. Kiraya çıkmak zorunda kaldıklarını belirten eski daire sahipleri duruma tepki göstererek peşin parayla aldıkları evlerinin geri verilmesini istedi.

Maltepe'de iddiaya göre, bir müteahhitin, 30 yıl önce inşasını tamamladığı binanın dairelerini birden fazla kişiye sattığı ortaya çıktı. Yıllar sonra ortaya çıkan toprak sahibi varislerinin de dava açması sonrası satın aldıkları evden çıkmak zorunda kalan ev sahipleri duruma tepki gösterdi. Peşin parayla satın aldıkları evden çıkarıldıklarını iddia eden bina sakinleri, toprak tapularının da iptal edildiğini söyledi. Toprak sahibinin varisleriyle anlaşma yapmak istediklerini belirten eski daire sahipleri, karşı taraftan 'binayı yıktırıp karşısında kahve içeceğim' cevabını aldı.

"Müteahhit, toprak sahibine 3 daire vermiş"

Yaşanan olayda müteahittin daireleri birden fazla kişiye sattığını iddia eden bina sakinlerinden Seda Çubukçu, "Bu binadan daireleri satın aldığımız dönemde evlerimizin müteahhit tarafından 2. kişilere de satıldığını öğrendik. O dönemde mağdur olan kişilerin paralarını kendi cebimizden verdik. Yeter ki evimizden olmayalım istedik. Bizler sorun halloldu diye düşünürken müteahhitin, toprak sahibine de 3 daire verdiğini öğrendik. Yıllar sonra toprak sahibinin varisleri bize dava açtı. Karşı tarafla konuyu çözüme kavuşturmak istedik, olumlu geri dönüş alamadık. Son görüşmemizde ise 'binayı yıktırıp karşısında kahve içeceğim' dedi. Bu aşamadan sonra biz dairelerimizi kaybetmiş olduk. 30 yılın sonunda hepimiz kiraya düştük. Yılların birikimi bir anda yok oldu. Yaşanan olay sonrası mağdur olduk. Yetkililerin konuya çözüm getirmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Geçmişe dönük kira ücretlerini de talep ediyorlar"

Yaşanan olay sonrası toprak tapularının geçersiz duruma düştüğünü belirten Seda Çubukçu, "30 yıl boyunca mahkemelere ve avukatlara ödediğimiz paralar iki ev parasını geçti. Ayrıca karşı taraf, bizden geriye dönük 10 yıllık kira bedeli de talep ediyor. Şimdi onun sonuçlanmasını bekliyoruz. Bir de bu sebepten para ödeyeceğiz" dedi.

Maltepe'de müteahhidin satılık ev oyunu: 30 yıllık evlerinden oldular
Maltepe'de müteahhidin satılık ev oyunu: 30 yıllık evlerinden oldular
Maltepe'de müteahhidin satılık ev oyunu: 30 yıllık evlerinden oldular
Maltepe'de müteahhidin satılık ev oyunu: 30 yıllık evlerinden oldular

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İstanbul, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de müteahhidin satılık ev oyunu: 30 yıllık evlerinden oldular - Son Dakika


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