Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı(Ek Bilgi ve Fotoğraflarla) - Son Dakika

Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı(Ek Bilgi ve Fotoğraflarla)

19.10.2020 17:55
Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı(Ek Bilgi ve Fotoğraflarla), System.String[]

MALTEPE'de iş yerinden evine gelen müteahhit, kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

MALTEPE'de iş yerinden evine gelen müteahhit, kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan müteahhidin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Motosikletli iki kişinin olay yerine geliş ve gidişleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi Şimşek Sokak üzerinde meydana geldi. 62 yaşındaki müteahhit Aytekin Meral, cipiyle işinden evine geldiği sırada, sokağa gelen motosikletli kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Meral'i hastaneye kaldırdı. Müteahhidin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Motosikletli iki kişinin olay yerine geliş ve gidişleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, saldırının hemen sonrasında müteahhidin yaralı halde yerde yattığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı(Ek Bilgi ve Fotoğraflarla)
Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı(Ek Bilgi ve Fotoğraflarla)
Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı(Ek Bilgi ve Fotoğraflarla)
Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı(Ek Bilgi ve Fotoğraflarla)
Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı(Ek Bilgi ve Fotoğraflarla)
Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı(Ek Bilgi ve Fotoğraflarla)
Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı(Ek Bilgi ve Fotoğraflarla)
Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı(Ek Bilgi ve Fotoğraflarla)
Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı(Ek Bilgi ve Fotoğraflarla)
Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı(Ek Bilgi ve Fotoğraflarla)
Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı(Ek Bilgi ve Fotoğraflarla)

motosikletli, İstanbul, Maltepe, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı(Ek Bilgi ve Fotoğraflarla) - Son Dakika

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