Maltepe'de öğretim görevlisini öldüren zanlı emniyete getirildi

Hasan YILDIIRM-Özgür EREN/ MALTEPE'de akademisyen Aylin Sözer'i yakarak öldüren Kemal Delbe emniyete getirildi.

Hasan YILDIIRM-Özgür EREN/ MALTEPE'de akademisyen Aylin Sözer'i yakarak öldüren Kemal Delbe emniyete getirildi. Maltepe'de Kemal Delbe eski sevgilisi olduğu iddia edilen akademisyen Aylin Sözer'in önce boğazını kesti. Ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli gözaltına alındı. Kemal Delbe Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



Maltepe, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Maltepe'de öğretim görevlisini öldüren zanlı emniyete getirildi - Son Dakika

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