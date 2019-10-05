Son Dakika Haberleri: Maltepe'de okul çatısının araçların üzerine devrilme anı kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Maltepe'de okul çatısının araçların üzerine devrilme anı kamerada

44 dakika önce

Maltepe'de okul çatısının araçların üzerine devrilme anı kameradaİSTANBUL - Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi.

Maltepe'de okul çatısının araçların üzerine devrilme anı kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi. Ortalık savaş alanına dönerken, çatının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe Küçükyalı Caddesi üzerinde bulunan bir okulun çatısı, dün gece şiddetli rüzgar nedeniyle koparak çöktü. Çöken çatı okulun bulunduğu yol üzerinde park halinde olan yaklaşık 10 aracın üzerine devrildi. Araçlarda büyük maddi hasar meydana geldiği görülürken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Okulun çatısının araçların üzerine devrildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde okulun çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki araçların üzerine devriliyor.

Maltepe'de okul çatısının araçların üzerine devrilme anı kamerada

Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


90'lı yıllara damga vuran Mezdeke grubu Elmira adıyla geri dönüyor
Araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu liseli gencin öldüğü kaza kameralarda Boşanmak isteyen eşini öldürmesi için tuttuğu kiralık katil itirafçı oldu Antalya'da genç kızların sosyal medyadaki hakaret kavgasında kan aktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 18:59:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de okul çatısının araçların üzerine devrilme anı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]