Maltepe'de okul çatısının araçların üzerine uçması kamerada
31 dakika önce
İstanbul DHAMaltepe'de lisenin çatısının araçların üzerine uçması güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:50 Kaynak: DHA
DHA Maltepe
'de lisenin çatısının araçların üzerine uçması güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe Küçükyalı Caddesi'nde bulunan lisenin çatısı şiddetli rüzgar ile sokaktaki araçların üzerine uçtu. 6 aracın hasar gördüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
----------
-Güvenlik kamerasından çatının uçması
Öz kızına, vücudunu kesip çamaşır suyu enjekte ederek işkence eden anneden, 'pes' dedirten savunma! Video çekip yurt dışına kaçan doktor, geride bine yakın mağdur bıraktı 90'lı yıllara damga vuran Mezdeke grubu Elmira adıyla geri dönüyor Serdar Ortaç'tan tek celsede boşanan Chloe Loughnan, kendisini evliliğe kapattı