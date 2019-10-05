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Maltepe'de okul çatısının araçların üzerine uçması kamerada

31 dakika önce

İstanbul DHAMaltepe'de lisenin çatısının araçların üzerine uçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de okul çatısının araçların üzerine uçması kamerada, System.String[]
İstanbul DHA
Maltepe'de lisenin çatısının araçların üzerine uçması güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe Küçükyalı Caddesi'nde bulunan lisenin çatısı şiddetli rüzgar ile sokaktaki araçların üzerine uçtu. 6 aracın hasar gördüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kamerasından çatının uçması


İstanbul, Maltepe, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:50 Kaynak: DHA
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