Maltepe'de okul çatısının araçların üzerine uçması kamerada
17 dakika önce
MALTEPE'de lisenin çatısının araçların üzerine uçması güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:57 Kaynak: DHA
MALTEPE'de lisenin çatısının araçların üzerine uçması güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe Küçükyalı Caddesi'nde bulunan lisenin çatısı şiddetli rüzgar ile sokaktaki araçların üzerine uçtu. 6 aracın hasar gördüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- İstanbul
90'lı yıllara damga vuran Mezdeke grubu Elmira adıyla geri dönüyor Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla paylaştı Deprem sonrası telsiz satışları 3 kat arttı 2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!