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Maltepe'de okul çatısının araçların üzerine uçması kamerada

17 dakika önce

MALTEPE'de lisenin çatısının araçların üzerine uçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de okul çatısının araçların üzerine uçması kamerada, System.String[]

MALTEPE'de lisenin çatısının araçların üzerine uçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe Küçükyalı Caddesi'nde bulunan lisenin çatısı şiddetli rüzgar ile sokaktaki araçların üzerine uçtu. 6 aracın hasar gördüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


- İstanbul

Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:57 Kaynak: DHA
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