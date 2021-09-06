Maltepe'de okul servisi denetimi - Son Dakika

Okulların açılması ile birlikte denetimlerini arttıran polis ekipleri, yağmurla güne başlayan İstanbul sokaklarında sabah saatlerinde okul servislerine yönelik denetim yaptı.

İstanbul'da bir çok noktada olduğu gibi sabah saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu üzerinde de okul servilerine yönelik polis tarafından denetim yapıldı. Yoğun yağmur altında bir çok vatandaş zor anlar yaşarken, denetimlerini sürdüren ekipler, köprü altını da kullanarak servislere yönelik kontrollerini sürdürdü. Yoldan geçen servisler tek tek durdurularak kontrol edildi. Öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol eden ekipler, sürücülerin de evraklarını kontrol ederek Genel Bilgi Taraması'ndan geçirdi.

Servis şoförü Oğuz Erdem, "Bir buçuk senenin ardından tekrar başlıyoruz. İnşallah tüm öğrencilerimize koronavirüssüz sağlıklı bir yıl diliyoruz. İnşallah kurallara uyarak hep beraber bu süreci atlatacağız" dedi. Bir başka servis sürücüsü Şener İnö, "İnşallah bu şekilde devam eder. Bir daha böyle bir süreç yaşamayız. Herkes kurallara uyarsa her şey daha iyi olacak" şeklinde konuştu.Okul servislerine yönelik denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi.