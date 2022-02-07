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Maltepe'de okul servislerine sıkı denetim - Son Dakika

Maltepe'de okul servislerine sıkı denetim

07.02.2022 08:56
Maltepe'de okul servislerine sıkı denetim

Maltepe'de okul servislerine sıkı denetimİSTANBUL Okulların açılması ile birlikte İstanbul'un farklı noktalarında öğrenci servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Maltepe'de okul servislerine sıkı denetim

İSTANBUL Okulların açılması ile birlikte İstanbul'un farklı noktalarında öğrenci servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Okulların açılması ile birlikte İstanbul'da okul servis minibüslerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Araçlarda evrak kontrolü, şoförünün evrakı, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi, güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekiplerce belirlenen noktalarda öğrencilerin güvenli yolculuk yapması amacıyla denetim yapıldı.

Maltepe Köprüsü üzerinde okullara öğrenci taşıyan servisler tek tek durduruldu. Denetimler kapsamında servis şoförlerinin evrakları, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi ve yeni tip korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymayan araç ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

Maltepe'de okul servislerine sıkı denetim
Maltepe'de okul servislerine sıkı denetim
Maltepe'de okul servislerine sıkı denetim
Maltepe'de okul servislerine sıkı denetim
Maltepe'de okul servislerine sıkı denetim

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Koronavirüs, İstanbul, Tragger, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de okul servislerine sıkı denetim - Son Dakika


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