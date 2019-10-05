Son Dakika Haberleri: Maltepe'de okulun çatısı araçların üzerine düştü (2)
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Maltepe'de okulun çatısı araçların üzerine düştü (2)

35 dakika önce

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle Maltepe'de bir okulun çatısı yerinden sökülerek park halindeki bazı araçların üzerine düştü.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle Maltepe'de bir okulun çatısı yerinden sökülerek park halindeki bazı araçların üzerine düştü.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde etkili olan fırtınada, Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesindeki Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait spor kompleksi olarak kullanılan ek binanın çatısı yerinden söküldü.

Koparak savrulan çatı parçaları, Küçükyalı Ceddesinde park halindeki bazı araçların üstüne düştü. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı olay yerinde itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri çalışmaya başladı.

Araçlarda meydana gelen hasarla ilgili de tespit yapılıyor.

Maltepe'de okulun çatısı araçların üzerine düştü (2)

Anadolu Lisesi, İstanbul, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:19 Kaynak: AA
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