Son Dakika Haberleri: Maltepe'de okulun çatısı park halindeki otomobillerin üzerinde devrildi
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Maltepe'de okulun çatısı park halindeki otomobillerin üzerinde devrildi

1 saat önce

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi.

Maltepe'de okulun çatısı park halindeki otomobillerin üzerinde devrildi, System.String[]

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, o sırada yoldan birinin geçmiyor olması, olası bir faciayı önledi.


Maltepe Küçükyalı Caddesi üzerinde bulunan bir okulun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle koparak çöktü. Çöken çatı okulun bulunduğu yol üzerinde park halinde olan yaklaşık 10 aracın üzerine devrildi. Araçlarda büyük maddi hasar geldiği gözlendi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Maltepe, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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