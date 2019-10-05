Maltepe'de okulun çatısı uçtu: 6 araç hasar gördü (1)
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İSTANBUL'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir lisenin çatısının uçması sonucu 6 araç hasar gördü.
İstanbul DHA Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:41 Kaynak: DHA
- İSTANBUL'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir lisenin çatısının uçması sonucu 6 araç hasar gördü. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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