Son Dakika Haberleri: Maltepe'de okulun çatısı uçtu:  6 araç hasar gördü (1)
Son Dakika Güncel Haber

Maltepe'de okulun çatısı uçtu:  6 araç hasar gördü (1)

1 saat önce

İSTANBUL'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir lisenin çatısının uçması sonucu 6 araç hasar gördü.

Maltepe'de okulun çatısı uçtu:  6 araç hasar gördü (1), System.String[]
İstanbul DHA - İSTANBUL'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir lisenin çatısının uçması sonucu 6 araç hasar gördü. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da sağanak ve şiddetli yağış etkili oldu: Çatılar uçtu
Öz kızına işkence eden anneden pes dedirten savunma Video çekip yurt dışına kaçan doktor, geride bine yakın mağdur bıraktı Amerika'da FETÖ'cü Enes Kanter'e Cuma namazı sonrası tepki: Babanın camisine gitseydin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 11:38:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de okulun çatısı uçtu:  6 araç hasar gördü (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]