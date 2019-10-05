Son Dakika Haberleri: Maltepe'de okulun çatısı uçtu:  6 araç hasar gördü
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Maltepe'de okulun çatısı uçtu:  6 araç hasar gördü

4 dakika önce

İSTANBUL'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir lisenin çatısının uçması sonucu 6 araç hasar gördü.

Maltepe'de okulun çatısı uçtu:  6 araç hasar gördü, System.String[]
Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir lisenin çatısının uçması sonucu 6 araç hasar gördü.
Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi. Olayda park halindeki 6 araç zarar görürken, sokak trafiğe kapandı.
Maltepe Küçükyalı Caddesi üzerinde bulunan bir okulun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle yol üzerinde bulunan 6 aracın üzerine uçtu. Araçlarda hasar meydana geldi. O sırada yoldan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. Polis ve zabıta ekipleri sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Ekiplerin çatıyı kaldırma çalışmaları devam ederken, üzerine devrilen çatı havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ//
-okulun havadan çekilen görüntüleri
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-Uçan çatının görüntüsü
-Çatı altındaki araçlardan görüntü
-Polis ve zabıta ekiplerinden görüntü
-Vatandaşlar ile röp
-Genel ve detay görüntüler


Maltepe, Polis, Araç, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:07 Kaynak: DHA
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