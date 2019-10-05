Son Dakika Haberleri: Maltepe'de okulun çatısı uçtu 6 araç hasar gördü (3 aktüel)
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Maltepe'de okulun çatısı uçtu 6 araç hasar gördü (3 aktüel)

7 dakika önce

İSTANBUL'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir lisenin çatısının uçması sonucu 6 araç hasar gördü.

Maltepe'de okulun çatısı uçtu 6 araç hasar gördü (3 aktüel), System.String[]

İstanbul DHA - İSTANBUL'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir lisenin çatısının uçması sonucu 6 araç hasar gördü. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:05 Kaynak: DHA
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