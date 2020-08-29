Maltepe'de orman yangını ile ilgili bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İSTANBUL(İHA) Maltepe akşam saatlerinde çıkan orman yangını çıkmıştı. Çıkam yangın ile ilgili gözaltına alınan bir şahsın 19 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Yangın ile gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemede şahsın 19 adet çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın DHKPC ve PKK ile irtibatlı olduğu tespit edildi. - İSTANBUL