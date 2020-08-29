Maltepe'de orman yangını ile ilgili bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Maltepe'de orman yangını ile ilgili bir kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Maltepe'de akşam saatlerinde çıkan orman yangını ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın 19 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Yangın ile ilgili gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemede şahsın DHKPC ve PKK ile irtibatlı olduğu tespit edildi.