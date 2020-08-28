MALTEPE'DE ORMAN YANGINI NEDENİYLE HASTANEDE HAREKETLİ ANLAR - Son Dakika

MALTEPE'DE ORMAN YANGINI NEDENİYLE HASTANEDE HAREKETLİ ANLAR
Maltepe Başıbüyük'te çıkan orman yangını nedeniyle ormanlık alanın yakınında bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bazı bölümlerindeki tedavi gören bazı hastalar tedbir amaçlı olarak tahliye edildiMaltepe Başıbüyük Mahallesi'nde 16.
Maltepe Başıbüyük'te çıkan orman yangını nedeniyle ormanlık alanın yakınında bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bazı bölümlerindeki tedavi gören bazı hastalar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi
Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde 16.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, itfaiye ekiplerinin yanısıra Orman Müdürlüğü'ne bağlı araç ve ekipler ile yangın söndürme uçağı ve helikopteriyle müdahale edildi. Ormanlık alanın yakınında bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bazı bölümlerinde tedavi gören hastalar tedbiren boşaltıldı. Yangın nedeniyle hastanenin bahçesine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Bazı hastaların hastane bahçesine çıktığı görüldü.
Son Dakika Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Barcelona'dan ayrılacak Lionel Messi'nin babasıyla temas kurdu Perulu golcü Aldair Rodriguez'den Fenerbahçe açıklaması: İlgileri oldu ve görüştük Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar Beşiktaş, Gökhan Töre karşılığında Umut Nayir'i Yeni Malatyaspor'a verecek Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi Beşiktaş, Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu kadrosuna kattı Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun