Maltepe'de orman yangınının şüphelisi adliyeye sevk edildi

Maltepe de bulunan ormanlık alanda çıkan yangında binlerce metrekare yeşil alan küle dönmüştü.

Maltepe de bulunan ormanlık alanda çıkan yangında binlerce metrekare yeşil alan küle dönmüştü. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınabilen yangında sabotaj ihtimalini değerlendiren polis ekipleri S.U. adlı şüpheliyi kısa zamanda yakalandı. ŞÜPHELİNİN TERÖR ÖRGÜTLERİNE ÜYELİĞİ BELİRLENDİ Orman yangını sonrası sabotaj ihtimalini değerlendiren polis ekipleri S.U. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan işlemler de 19 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edilen yangın şüphelisinin terör örgütlerine üye olduğu da belirlendi. Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheli Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. (Hanifi Bayar - Deniz Özkök/İHA)

İtfaiye, Maltepe, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:22 - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Maltepe'de orman yangınının şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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