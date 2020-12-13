Maltepe'de ormanda çöp toplayan çevreci vatandaşlardan "atma" mesajı - Son Dakika

Maltepe'de ormanda çöp toplayan çevreci vatandaşlardan "atma" mesajı

13.12.2020 17:44

Maltepe'de ormanda çöp toplayan çevreci vatandaşlardan "atma" mesajı Maltepe'de Başıbüyük Ormanında bir araya gelen bir grup çevreci vatandaş, ormana atılan poşetlerce çöpü topladı.

Maltepe'de ormanda çöp toplayan çevreci vatandaşlardan "atma" mesajı

İSTANBUL - Maltepe'de Başıbüyük Ormanında bir araya gelen bir grup çevreci vatandaş, ormana atılan poşetlerce çöpü topladı. Çöpleri toplayarak ormanı temizleyen grup, topladıkları çöplerin poşetleriyle 'atma' yazısı yazarak sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

Ormanlarda piknik yapan ya da gezintiye çıkan kişilerin bıraktıkları çöpleri toplamak adına yaklaşık 40 kişilik çevreci vatandaş bir araya geldi. Maltepe'de Başıbüyük Ormanında toplanan grup, ormana atılan çöpleri toplayarak çöp poşetlerine doldurdu. Ormana atılan poşetlerce çöpü toplayan çevreci vatandaşlar bir nebzede olsa doğaya katkı sunmuş oldu. Çöpleri toplayarak ormanı temizleyen çevreci grup, topladıkları çöplerin poşetleriyle ormanda 'atma' yazısı yazarak sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Toplanan çöp poşetleri, çöp kamyonuna yüklenerek bölgeden götürüldü.

Ormanda çöpleri temizleyen vatandaşlardan Bülent Gürpınar, "Bizler Fatih'in Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği olarak, sosyal sorumluluk projelerinde mutlaka meydanlarda oluyoruz. Bugün de Kaymakamımızın özel izniyle yaklaşık 35, 40 kişilik yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kolları, gençlik kolları ve gönüllü arkadaşlarımızla birlikte Maltepe'deyiz. Hani diyorlar ya "evinizin önünü temizleyin" diye. Biz de Maltepe'de oturduğumuz için Başıbüyük Meydanı'nda, 100 poşet burada topladık. Çok içler acısıydı burada. Hem onları temizleyelim dedik. Hem de Allah'ın sessiz kulları olan dostlarımız, sadık dostlarımız, hayvanlarımızı besleyelim diye onlara mama dağıttık. Hem de burada ailece, çoluğumuzla çocuğumuzla bu Başıbüyük meydandaki pislikleri arkadaşlarımızla birlikte temizlemiş olduk. "Atma" diye sosyal bir mesaj verdik. İnşallah atmazlar. Ormanlarımızı yakanlarla, ormanlarımızı kirletenler bizim için aynı kefededir" dedi.

Maltepe'de ormanda çöp toplayan çevreci vatandaşlardan atma mesajı
Maltepe'de ormanda çöp toplayan çevreci vatandaşlardan atma mesajı
Maltepe'de ormanda çöp toplayan çevreci vatandaşlardan atma mesajı
Maltepe'de ormanda çöp toplayan çevreci vatandaşlardan atma mesajı

Maltepe, Piknik, Ormana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de ormanda çöp toplayan çevreci vatandaşlardan 'atma' mesajı - Son Dakika


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