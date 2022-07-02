Maltepe'de ormanda denetim

MALTEPE'DE, orman yangılarıyla mücadele kapsamında mesire alanlarında ve ormanlarda denetim yapıldı. Drone destekli denetimde ekipler, mangal yakanlara uyarılarda bulunurken, orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili bilgileri içeren broşür dağıttı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sıcak havayı fırsat bilerek ormanda piknik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Olası bir orman yangınının önüne geçebilmek amacıyla yapılan denetimlerde, piknik yapanların yoğun olduğu bölgeleri kontrol eden ekipler, mangal yakanlara uyarılarda bulundu. Orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili bilgileri içeren broşür dağıtan ekipler, bölgeyi temiz tutmak konusunda da bilgilendirme yaptı.

"TOPLUMDA BU BİLİNCİN OLUŞTURULMASI ÇOK GÜZEL"

Pikniğe gelen Melih Keskin, "Çalışmalardan gayet memnunuz. Halkımızda bu bilincin oluşturulmaya çalışılması çok güzel. Ormanlarımızın sürekli kullanımı için piknik yaptıktan sonra bu tarz konulara dikkat etmemiz son derece önemli. Nasıl görmek istiyorsak öyle bırakalım" dedi.

"SU DÖKTÜNDEN 15-20 DAKİKA SONRA AYRILACAĞIM"

Ersin Cırık ise, "Daha önce de burada mangal yapılmış ve söndürülmüş. Biz de ayrılırken semaverdeki suyu üzerine döküp söndüreceğiz. Hatta 15-20 dakika bekleyip söndüğünden emin olduktan sonra ayrılacağız. Her zaman dikkat ediyorum. Ormanlarımız bizim kanımız, canımız. Her vatandaş gibi bizler de dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.