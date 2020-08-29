MALTEPE'DE ORMANDA YANGIN ÇIKARAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

MALTEPE'DE ORMANDA YANGIN ÇIKARAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
MALTEPE'de dün çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Sercan U. "Kasten Orman Yakma" suçundan tutuklandı.
MALTEPE'de dün çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Sercan U. "Kasten Orman Yakma" suçundan tutuklandı.
Maltepe'de dün orman yangını çıkmıştı. Yangınla alakalı yürütülen soruşturma kapsamında Sercan U. (41) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli yangın bölgesinde motosikletiyle birlikte yakalandı. Motosiklette yapılan aramalarda; 2 adet zincir yağlayıcı, 1 adet yanıcı özellikli yağ, Yanıcı özellikli balata temizleyici sprey kutuları ele geçirildi. Sercan U.'nun yapılan sorgulamasında farklı konulardan (19) suç kaydı bulunduğu ve terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli "Kasten Orman Yakma" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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