MALTEPE'DE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

Maltepe'de dün yanan ormanlık alanda bugün de 4 farklı yerinde çıkan küçük çapta yangın söndürüldü.

Başıbüyük Mahallesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında bulunan ormanlık alanda henüz

belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 farklı yerde başlayan küçük çaptaki yangın, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis olayın kundaklama olma ihtimali üzerinde duruyor. Ormanlık alanın giriş ve çıkışını kapatan polis ekipleri hiçbir sivil aracın ormana girişine izin vermedi. Edinilen bilgiye göre bir kez daha kundaklama şüphesinin doğduğu ormanlık alanda itfaiye ve polis ekipleri olası bir yangın için nöbet tutuyor. Öte yandan dün yangın çıkan bölgedeki hasarın boyutu havadan görüntülendi.